"Локомотив" и ЦСКА встретятся в матче лидеров РПЛ

Встреча пройдет в Москве на "РЖД-Арене" и начнется в 19:45 мск

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Футболисты московских "Локомотива" и ЦСКА сыграют в центральном матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на "РЖД-Арене" и начнется в 19:45 мск.

Команды подходят к матчу в качестве лидеров РПЛ. ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу, "Локомотив" с 23 очками идет 2-м. Команды в третий раз сыграют в этом сезоне. Ранее ЦСКА дважды был сильнее в матчах группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России (2:1; 0:0, 4:2 по пенальти).

Читайте также

"Ждем футбольной красоты". Вячеслав Колосков - о матче "Локомотива" и ЦСКА

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков ожидает футбольной красоты от матча. "Такое дерби, возможно, по звучности не "Спартак" - "Динамо", но по значимости в нынешней ситуации очень знаковое сегодня, один из главных матчей на повестке дня, - сказал Колосков ТАСС. - Конечно, болельщики ждут много голов, красивой игры, захватывающих моментов, проявления индивидуального мастерства. Я жду футбольной красоты, результат абсолютно безразличен, а вот получить удовольствие от игры хотелось бы. ЦСКА и "Локомотив" играют в атаку, но не думаю, что повторится результативность игр ЦСКА - "Спартак" (3:2) и "Динамо" - "Локомотив" (3:5). Голы будут, но в обороне сыграют построже".

Главный вопрос перед матчем заключается в том, сможет ли сыграть за ЦСКА вратарь и капитан Игорь Акинфеев. Он получил повреждение голеностопа в матче против столичного "Спартака" (3:2), который прошел до паузы на игры сборных. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отметил, что восстановление Акинфеева идет с хорошим прогрессом, не став уточнять, сыграет ли голкипер в субботу.

Также от повреждения восстанавливается нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев, под вопросом участие защитника Рамиро Ди Лусиано, а Мойзес пропустит игру из-за перебора желтых карточек. У "Локомотива" впервые с начала августа может сыграть полузащитник Сергей Пиняев. Сейчас у железнодорожников лучшим по голам является Алексей Батраков, который забил 9 голов и возглавляет список бомбардиров чемпионата. У ЦСКА сразу три игрока отметились 4 мячами - Кирилл Глебов, Данил Круговой и Иван Обляков.

В последний раз ЦСКА обыграл "Локомотив" в гостях в матче РПЛ 29 октября 2022 года, тогда встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. "Локомотив" на своем поле был сильнее ЦСКА в матче чемпионата России 27 февраля 2021 года (2:0). В этом сезоне "Локомотив" остался последней командой в РПЛ, у которой пока нет поражений.

"Краснодар" остался со Сперцяном

Также в субботу действующий чемпион России "Краснодар" на выезде сыграет с махачкалинским "Динамо". Матч начнется в 17:30 мск. Краснодарская команда с 23 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинцы располагаются на 12-й позиции с 10 очками.

В матче перед паузой на игры сборных "Краснодар" дома обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 2:0. Во время игры между между полузащитником и капитаном хозяев Эдуардом Сперцяном и защитником гостей Усманом Ндонгом произошла словесная перепалка. Позднее "Ахмат" потребовал провести расследование в отношении Сперцяна и вынести наказание за расистские действия. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) начал рассмотрение возможных расистских высказываний Сперцяном. Однако позднее РПЛ совместно с клубами примирила игроков, КДК РФС прекратил производство дела, оштрафовав Сперцяна на 150 тыс. рублей за оскорбительное поведение.

Читайте также

Сперцян избежал дисквалификации после конфликта с Ндонгом

В одном из первых матчей дня "Пари Нижний Новгород" дома сыграет с тольяттинским "Акроном", встреча начнется в 13:00 мск. "Пари НН" впервые в сезоне РПЛ сыграет на домашней арене в Нижнем Новгороде, на "Совкомбанк-Арене" проходила реконструкция. Первый же матч на своей арене в этом сезоне нижегородцы провели 1 октября против московского "Спартака" (1:2) в кубке страны. "Акрон" с 8 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, "Пари НН" с 6 очками располагается на предпоследней, 15-й позиции.

Также в 13:00 мск "Оренбург" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Оренбуржцы проведут первый матч под руководством Ильдара Ахметзянова, он возглавил команду 10 октября, сменив на посту главного тренера команды Владимира Слишковича. "Оренбург" с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, "Крылья Советов" с 12 очками располагаются на 11-й строчке.

"Спартак" и "Ростов" с новым руководством

В другом матче дня "Спартак" дома сыграет с "Ростовом", встреча начнется в 15:15 мск. Красно-белые с 18 очками занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. Ростовчане с 13 очками располагаются на 10-й позиции. В паузу на матчи сборных у клубов прошли изменения в руководстве.

Читайте также

Сразу после дерби. Некрасов сменил Малышева на посту гендиректора "Спартака"

6 октября Сергей Некрасов стал новым генеральным директором "Спартака". Он сменил на этому посту Олега Малышева, который работал в клубе 2,5 года. Он продолжит деятельность в совете директоров "Спартака". 15 октября пост президента "Ростова" покинул Арташес Арутюнянц, он возглавлял клуб с 2017 года. После этого генеральный директор "Ростова" Игорь Гончаров сообщил, что руководство клуба принимает меры по урегулированию ситуации с финансированием. Ранее РФС обратился к руководству и собственникам футбольного клуба с просьбой оперативно принять меры по устранению сложившихся проблем для прохождения процедуры лицензирования на новый сезон.

"Спартак" проведет последний, пятый матч без главного тренера Деяна Станковича на скамейке запасных. Ранее его отстранили от матчей на месяц из-за оскорбления судей. Исполняющим обязанности главного тренера команды был Ненад Сакич.

Программа 12-го тура завершится в воскресенье. В этот день состоятся игры "Сочи" - "Зенит", "Рубин" - "Балтика" и "Динамо" (Москва) - "Ахмат".