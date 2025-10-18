Журова считает, что ряд стран окажет сопротивление допуску лыжников

Ранее FIS отправила национальным ассоциациям письмо, в котором указала аргументы за допуск россиян

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Ряд европейских стран будет оказывать сопротивление решению о допуску российских лыжников на международные турниры. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее норвежский телеканал NRK сообщил о том, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отправила национальным ассоциациям письмо, в котором указала аргументы за допуск россиян.

"Это хорошие новости. Я думаю, что без влияния Международного олимпийского комитета здесь не обошлось. Но как бы там ни было, я думаю, что легко решение о нашем возвращении принято не будет. Мы видим, что ряд стран не хочет видеть нас на соревнованиях", - сказала Журова.

FIS рассмотрит вопрос допуска россиян на международные турниры 21 октября.

Согласно NRK, FIS инициировала опрос среди ассоциаций на тему, хотят ли они, чтобы россияне участвовали в чемпионате мира и Олимпийских играх в этом сезоне. Цель опроса - собрать мнения членов организации "по деликатной и важной теме, прежде чем будут предприняты дальнейшие шаги". Крайний срок для предоставления ответа был в пятницу. Все ответы рассматривались конфиденциально, а результаты голосования "будут использоваться исключительно для внутренних обсуждений FIS и не будут опубликованы или переданы третьим лицам".