Даниил Медведев считает, что у него есть шансы на победу в Алма-Ате

Россиянин обыграл в полуфинале австралийца Джеймса Дакворта

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © Lintao Zhang/ Getty Images

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев считает, что у него есть шансы на победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Алма-Ате. Комментарий Медведева предоставлен ТАСС пресс-службой ATP.

Медведев обыграл австралийца Джеймса Дакворта в полуфинале турнира в Казахстане. Встреча завершилась со счетом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2 в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. Дакворт выступал без номера посева. В финале Медведев сыграет с победителем встречи между французом Корентеном Муте и американцем Алексом Микелсеном.

"Я и мой соперник показали очень хороший уровень тенниса. На тай-брейке я мог бы сыграть и получше, но ничего страшного. Рад, что вышел в финал, и кто бы ни был соперником, если я буду играть так же, как сегодня - у меня будет шанс на победу", - сказал Медведев.

Турнир в Алма-Ате относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнование завершится 19 октября. Действующим победителем турнира является россиянин Карен Хачанов.