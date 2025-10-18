Ольховский: Медведев показал уверенную игру в полуфинале турнира в Алма-Ате

Российский теннисист обыграл австралийца Джеймса Дакворта со счетом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © Lintao Zhang/ Getty Images

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев показал уверенную игру в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Алма-Ате против австралийца Джеймса Дакворта. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2 в пользу россиянина.

"Даня провел очень уверенный матч. Был очень тяжелый первый сет, но потом он заиграл активнее. Во втором сете Даня сделал один брейк, а в третьем уже у соперника не было никаких шансов", - сказал Ольховский.

"Конечно, победы придают уверенности Дане. Сейчас ему надо почувствовать, что он может играть и обыгрывать игроков любого уровня. Сейчас он стал играть острее, и это приносит результат", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Алма-Ате относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнование завершится 19 октября. Действующим победителем турнира является россиянин Карен Хачанов.