Свищев: FIS ищет варианты возвращения россиян на международные соревнования

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда рассмотрит вопрос допуска россиян 21 октября

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) ищет варианты допуска российских спортсменов к своим соревнованиям. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее норвежский телеканал NRK сообщил о том, что FIS отправила национальным ассоциациям письмо, в котором указала аргументы в пользу допуска россиян.

"FIS ищет варианты допуска российских спортсменов, - сказал Свищев. - Из зимних индивидуальных видов спорта остались только они и биатлон среди тех, кто не допустил россиян в том или ином статусе. И, судя по происходящему, FIS понимает, что пора принимать решение. К тому же федерация, очевидно, хочет таким образом сказать: вот, смотрите, мы обсуждали эти варианты и предлагали. Ведь МОК (Международный олимпийский комитет - прим. ТАСС) фактически рекомендовал всем федерациям рассмотреть допуск и возвращение россиян".

FIS рассмотрит вопрос допуска россиян на международные турниры 21 октября.

Согласно данным NRK, FIS инициировала опрос среди ассоциаций на тему, хотят ли они, чтобы россияне участвовали в чемпионате мира и Олимпийских играх в этом сезоне. Цель опроса - собрать мнения членов организации "по деликатной и важной теме, прежде чем будут предприняты дальнейшие шаги". Крайний срок для предоставления ответа был в пятницу. Все ответы рассматривались конфиденциально, а результаты голосования "будут использоваться исключительно для внутренних обсуждений FIS и не будут опубликованы или переданы третьим лицам".