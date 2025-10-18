Челестини назвал плохой игру ЦСКА в матче с "Локомотивом"

Армейцы потерпели поражение со счетом 0:3

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини считает игру команды в матче со столичным "Локомотивом" плохой из-за большого количества потерь. Об этом он рассказал журналистам.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Локомотива".

"Сегодня мне от моей команды чего-то недоставало. "Локомотив" создал много проблем. Но это все из-за наших потерь. Мы не были точны сегодня. Мне многого не доставало сегодня в исполнении моей команды", - сказал Челестини.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги с 24 очками. В следующем туре ЦСКА 21 октября на своем поле сыграет с тольяттинским "Акроном".