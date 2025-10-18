Нагорных назвал сумасшедшими голы "Локомотива" в матче с ЦСКА

Железнодорожники одержали победу со счетом 3:0

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных © Саша Савельева/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Голы футболистов московского "Локомотива" в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА получились сумасшедшими и красивыми. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

В субботу "Локомотив" на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 3:0. Первый мяч забил полузащитник Алексей Батраков после дальнего удара, второй - нападающий Дмитрий Воробьев дальним ударом с нулевого угла.

"Я хочу поздравить всех наших болельщиков, клуб, тренерский состав. Хороший результат и игра. Не останавливаемся и идем дальше. Голы красивые и сумасшедшие. Результат того, что команда делает на тренировках", - сказал Нагорных.