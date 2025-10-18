Чемпионат мира по спортивной гимнастике стартует в Индонезии

На турнир заявлены 10 российских гимнастов

ДЖАКАРТА, 19 октября. /ТАСС/. Чемпионат мира по спортивной гимнастике стартует 19 октября в столице Индонезии Джакарте. Первыми в спор за медали вступят мужчины.

С 19 по 20 октября пройдет мужской квалификационный турнир, с 20 по 21 октября - женский. По его итогам определятся по 24 участника финалов в мужском и женском личном многоборье, а также по восемь участников финалов в упражнениях на отдельных снарядах. Всего в рамках ЧМ-2025 будет разыграно 12 комплектов наград.

22 октября определятся победители в мужском многоборье, на следующий день - в женском, 24 и 25 октября станут известны чемпионы мира в упражнениях на отдельных снарядах (в опорном прыжке, вольных упражнениях - у мужчин и женщин, на коне, брусьях, кольцах, перекладине - у мужчин, на бревне, разновысоких брусьях - у женщин).

На чемпионате мира в Индонезии не будут разыгрываться медали командных турниров, эти соревнования не носят квалификационный характер. Первые путевки на Олимпиаду-2028 будут разыграны на следующем ЧМ, когда право поехать в Лос-Анджелес получат по три лучшие команды у мужчин и женщин.

Всего в чемпионате мира планируют принять участие 429 гимнастов из 76 стран. Накануне соревнований по политическим причинам лишились возможности выступить на ЧМ-2025 гимнасты из Израиля.

На чемпионат мира в Джакарте заявлены 10 российских гимнастов, которые будут вынуждены выступать в нейтральном статусе. Это Даниел Маринов, Александр Карцев, Мухаммаджон Якубов, Владислав Поляшов, Илья Заика, Алексей Усачев, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Анна Калмыкова и Лейла Васильева. В предыдущий раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования тогда проходили в японском Китакюсю.