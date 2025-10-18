Матчи с участием "Зенита" и "Динамо" завершат 12-й тур РПЛ

"Зенит" примет "Сочи", "Динамо" сыграет с "Ахматом"

Игроки "Зенита" © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Программа 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье тремя матчами. В этот день состоятся игры "Сочи" - "Зенит", "Рубин" - "Балтика" и "Динамо" (Москва) - "Ахмат".

В заключительном матче тура московское "Динамо" на "ВТБ-Арене" встретится с грозненским "Ахматом". Игра начнется в 19:30 мск. Команды являются соседями по турнирной таблице с 15 очками. При этом бело-голубые за счет дополнительных показателей идут на 8-м месте, а грозненцы - на 9-м. В августе "Ахмат" возглавил Станислав Черчесов, под его руководством команда не проигрывала семь матчей подряд в РПЛ, уступив только в прошлом туре действующему чемпиону России "Краснодару" (0:2).

Черчесов рассказал, что в клубе не думают о каких-либо задачах, касающихся верхней части турнирной таблицы. "Насколько реально войти в топ-8? У меня с арифметикой все нормально, я бы даже сказал, что хорошо. А если так нескромно, то отлично. Но, вообще, никаких таких задумок у нас нет. Мы готовимся от игры к игре, уехали сборники, хотелось бы, чтобы они приехали здоровыми и готовыми. Будем дальше играть в чемпионате", - сказал Черчесов ТАСС.

В прошлом туре между защитником "Ахмата" Усманом Ндонгом и полузащитником "Краснодара" Эдуардом Сперцяном произошла словесная перепалка, в результате которой первый был удален. Позднее "Ахмат" потребовал провести расследование в отношении Сперцяна из-за возможных расистских высказываний. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза начал разбирательство, но позднее клубы и РПЛ примирили игроков. Тем не менее Ндонг пропустит матч из-за красной карточки.

О других матчах дня

В первой игре воскресенья петербургский "Зенит" на выезде встретится с "Сочи". Матч начнется в 14:30 мск. "Зенит" с 20 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, сочинцы с 5 очками располагаются на последней, 16-й позиции.

Для "Зенита" неплохой новостью стало возвращение к тренировкам самого дорогого футболиста прошедшего трансферного окна бразильского полузащитника Жерсона. Он не выходит на поле с конца августа из-за повреждения.

"Над восстановлением он работает с большим желанием, - сказал журналистам главный тренер "Зенита" Сергей Семак. - Сейчас, конечно, эмоционально для него немножко полегче стало, потому что он присоединился к команде, работает вместе с ней. Старается, работает хорошо. И мы все с нетерпением ждем, когда он наберет оптимальные кондиции функциональные, игровые. Потому что, думаю, игрок очень качественный при работе его с мячом. Здесь нет никаких вопросов. Надо набрать ему хорошую форму, адаптироваться и помогать команде, чего он сам очень хочет".

Также в воскресенье казанский "Рубин" дома сыграет с калининградской "Балтикой", матч начнется в 17:00 мск. У хозяев пока под вопросом участие полузащитника Далера Кузяева, который в прошлом матче был госпитализирован из-за перелома носа и сотрясения мозга. Позднее его выписали из больницы, он проходит восстановление под наблюдением врачей клуба. "Рубин" занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками, "Балтика" с 20 очками идет 5-й.

Программа 12-го тура стартовала в субботу. В этот день тольяттинский "Акрон" на выезде победил "Пари Нижний Новгород" (1:0), самарские "Крылья Советов" на своем поле сыграли вничью с "Оренбургом" (1:1), московский "Спартак" дома разошелся миром с "Ростовом" (1:1), "Краснодар" в гостях оказался сильнее махачкалинского "Динамо", московский "Локомотив" на домашнем стадионе разгромил столичный ЦСКА (3:0).