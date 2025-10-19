"Балтика" разгромила "Рубин" и догнала "Зенит" в таблице РПЛ
КАЗАНЬ, 19 октября. /ТАСС/. Калининградская "Балтика" со счетом 3:0 одержала разгромную победу над казанским "Рубином" в гостевом матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Брайан Хиль (7-я минута), Максим Петров (19) и Мингиян Бевеев (80). Нападающий "Рубина" Мирлинд Даку на 51-й минуте не реализовал 11-метровый.
Для "Балтики" эта победа стала первой над "Рубином". До этого команды встречались четыре раза, в трех из них сильнее был казанский клуб. В прошлом сезоне национального первенства "Рубин" дважды со счетом 1:0 обыграл "Балтику".
"Балтика" набрала 23 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда догнала петербургский "Зенит", который ранее в воскресенье обыграл "Сочи" (2:0), но уступает сопернику из-за худшей разницы мячей. "Рубин" располагается на 7-й позиции с 18 очками. В следующем туре "Балтика" сыграет в гостях против "Пари Нижний Новгород" 26 октября, "Рубин" в этот же день встретится на выезде с "Краснодаром".
До следующего матча в РПЛ команды проведут заключительные игры на групповом этапе кубка страны. "Рубин" 22 октября примет грозненский "Ахмат", "Балтика" днем позднее сыграет дома с московским "Локомотивом".
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
|1
|"Локомотив"
|12
|7
|5
|0
|26
|29
|16
|13
|2
|"Краснодар"
|12
|8
|2
|2
|26
|24
|7
|17
|3
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24
|22
|13
|9
|4
|"Зенит"
|12
|6
|5
|1
|23
|24
|10
|14
|5
|"Балтика"
|12
|6
|5
|1
|23
|18
|6
|12
|6
|"Спартак"
|12
|5
|4
|3
|19
|20
|18
|2
|7
|"Рубин"
|12
|5
|3
|4
|18
|15
|18
|-3
|8
|"Динамо" М
|11
|4
|3
|4
|15
|18
|17
|1
|9
|"Ахмат"
|11
|4
|3
|4
|15
|14
|13
|1
|10
|"Ростов"
|12
|3
|5
|4
|14
|10
|13
|-3
|11
|"Крылья Советов"
|12
|3
|4
|5
|13
|17
|22
|-5
|12
|"Акрон"
|12
|2
|5
|5
|11
|14
|18
|-4
|13
|"Динамо" Мх
|12
|2
|4
|6
|10
|5
|15
|-10
|14
|"Оренбург"
|12
|1
|5
|6
|8
|14
|23
|-9
|15
|"Пари НН"
|12
|2
|0
|10
|6
|9
|23
|-14
|16
|"Сочи"
|12
|1
|2
|9
|5
|7
|28
|-21