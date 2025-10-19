Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортФутбол в России

"Балтика" разгромила "Рубин" и догнала "Зенит" в таблице РПЛ

Калининградцы занимают пятое место
Редакция сайта ТАСС
15:58

Нападающий "Балтики" Брайан Хиль

© Михаил Синицын/ ТАСС

КАЗАНЬ, 19 октября. /ТАСС/. Калининградская "Балтика" со счетом 3:0 одержала разгромную победу над казанским "Рубином" в гостевом матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Брайан Хиль (7-я минута), Максим Петров (19) и Мингиян Бевеев (80). Нападающий "Рубина" Мирлинд Даку на 51-й минуте не реализовал 11-метровый.

Читайте также

"Зенит" разгромил "Сочи", продлив беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей

Для "Балтики" эта победа стала первой над "Рубином". До этого команды встречались четыре раза, в трех из них сильнее был казанский клуб. В прошлом сезоне национального первенства "Рубин" дважды со счетом 1:0 обыграл "Балтику".

"Балтика" набрала 23 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда догнала петербургский "Зенит", который ранее в воскресенье обыграл "Сочи" (2:0), но уступает сопернику из-за худшей разницы мячей. "Рубин" располагается на 7-й позиции с 18 очками. В следующем туре "Балтика" сыграет в гостях против "Пари Нижний Новгород" 26 октября, "Рубин" в этот же день встретится на выезде с "Краснодаром".

До следующего матча в РПЛ команды проведут заключительные игры на групповом этапе кубка страны. "Рубин" 22 октября примет грозненский "Ахмат", "Балтика" днем позднее сыграет дома с московским "Локомотивом".

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
1"Локомотив"1275026291613
2"Краснодар"128222624717
3ЦСКА127322422139
4"Зенит"1265123241014
5"Балтика"126512318612
6"Спартак"125431920182
7"Рубин"12534181518-3
8"Динамо" М114341518171
9"Ахмат"114341514131
10"Ростов"12354141013-3
11"Крылья Советов"12345131722-5
12"Акрон"12255111418-4
13"Динамо" Мх1224610515-10
14"Оренбург"1215681423-9
15"Пари НН"1220106923-14
16"Сочи"121295728-21

  

Российский футбол