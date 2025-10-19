Тюкавин посвятил отцу гол в матче с "Ахматом"

Гол нападающего принес "Динамо" ничью

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин посвятил гол в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата" своему отцу, восьмикратному чемпиону мира по хоккею с мячом Александру Тюкавину. Об этом он рассказал журналистам.

"Динамо" и "Ахмат" в воскресенье сыграли вничью (2:2), Константин Тюкавин забил гол, принесший бело-голубым ничейный результат. На 85-й минуте традиционный удар в гонг на "ВТБ-Арене" нанес Александр Тюкавин.

"Понятно, что праздник, День отца, значимый. Думаю, что папа переживал, ждал моего выхода, написал сразу после игры, что гордится мной, рад. Я посвятил этот гол ему, жаль только, что не выиграли сегодня", - сказал Тюкавин.

19 октября 2025 года в России отмечается День отца. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 4 октября 2021 года "в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей". Согласно документу, этот праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.