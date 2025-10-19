В "Динамо" сообщили, что футболист Лунев получил травму локтя

Голкипер не принял участия в матче 12-го тура чемпионата России с "Ахматом"

Вратарь "Динамо" Андрей Лунев © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Вратарь московского "Динамо" Андрей Лунев пропустил матч 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата" из-за повреждения локтя. Об этом журналистам сообщил главный врач бело-голубых Александр Родионов.

Встреча прошла в воскресенье в Москве и завершилась вничью (2:2). У "Динамо" первый матч в РПЛ провел голкипер Курбан Расулов.

"У Лунева травма локтя, - сказал Родионов. - В игровом упражнении получил травму. Не факт, что сыграет на неделе. Не перелом, растяжение локтя".

Также Родионов рассказал о повреждении полузащитника Антона Миранчука, который не смог завершить игру с "Ахматом". "У Антона контактная травма голеностопа, болезненность была большая. У игрока было желание продолжить, но уровень боли не дал это сделать. Первая помощь была оказана, чтобы не было отека. Ему обеспечили неподвижность, ушел [со стадиона] в специальном ортезе. Посмотрим завтра, что будет, сейчас тяжело в острой фазе говорить про приблизительные сроки", - заключил врач.

Следующий матч "Динамо" проведет 22 октября дома против самарских "Крыльев Советов". Игра станет заключительной для обеих команд на групповой стадии "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. В чемпионате страны бело-голубые 26 октября в гостях сыграют с петербургским "Зенитом".