Лучший второй вратарь в НХЛ. Олимпийскому чемпиону Шталенкову 60 лет

Воспитанник московского "Динамо" выигрывал золото Игр-1992

Вратарь московского "Динамо" Михаил Шталенков, 1995 год © Игорь Уткин/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Олимпийскому чемпиону, одному из лучших отечественных хоккейных вратарей 90-х годов Михаилу Шталенкову исполнилось 60 лет. За свою карьеру голкипер играл в двух олимпийских финалах подряд.

Шталенков был воспитанником московского "Динамо": в основу этой команды он попал в 20 лет, а игровую карьеру завершил также в "Динамо" в 36 лет, отыграв два сезона после возвращения из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Еще до того, как в Северной Америке отечественные вратари стали доминировать и все узнали имена Андрея Василевского, Сергея Бобровского, Игоря Шестеркина, в 90-х годах из российских голкиперов помнили только Шталенкова, его партнера по "Динамо" и национальной сборной Андрея Трефилова, а также Николая Хабибулина.

Однако на чемпионатах мира и Олимпиадах играли чаще Шталенков с Трефиловым, которым довелось выигрывать золото Олимпиады 1992 года и чуть не стать чемпионами следующих Игр. Не раз они играли и на чемпионатах мира (Трефилов выигрывал этот турнир в 1993 году), в то время как Хабибулин только сыграл на неудачном для россиян Кубке мира 1996 года и потом вернулся в сборную на Олимпиаду 2002 года, завоевав бронзу.

С Трефиловым Шталенков в "Динамо" стал соперничать с 1990 года, когда тот приехал в Москву из Кирово-Чепецка. До этого Шталенков конкурировал с именитым Владимиром Мышкиным и к концу сезона-1986/87 часто сменял его. В дебютном сезоне Шталенков провел 17 матчей и был признан лучшим новичком чемпионата СССР (этот приз стал вручаться как раз с того сезона).

Успешная Олимпиада 1992 года

Сам Шталенков говорил, что, в отличие от Трефилова, по жизни он был более спокойным. "Он более импульсивный, быстрый. А я и на матчи приходил как положено. И даже спал перед играми. Не всегда, правда, но спал. Тренеры, возможно, учитывали это", - рассказывал Шталенков в интервью газете "Спорт день за днем" в 2012 году.

Вратари сборной России Максим Михайловский, Михаил Шталенков и Андрей Трефилов, 1992 год © Александр Яковлев/ ТАСС

После сезона-1986/87 Шталенков продолжал конкурировать сначала с Мышкиным, а потом с пришедшими Андреем Карпиным и Трефиловым. В двух сезонах из трех количество игр у него не доходило и до 10, в связи с этим он не был причастен к победе "Динамо" в чемпионате СССР в 1990 году. Зато в следующем году он добрался до чемпионского звания.

1991 год можно назвать для Шталенкова поворотным в карьере - на Кубок Канады Виктор Тихонов взял его в сборную СССР третьим вратарем после Алексея Марьина и Трефилова. В первом матче турнира с канадцами Шталенков заменил Марьина после трех пропущенных шайб и отыграл оставшиеся матчи турнира. Выбор Тихонова именно Шталенкова, а не Трефилова, можно связать с двумя факторами: хорошей игрой в товарищеском матче перед турниром с канадцами (4:3) и наличием в тренерском штабе главного тренера "Динамо" Владимира Юрзинова, который и подсказал Тихонову, кого выбрать из двух вратарей.

На Олимпиаде 1992 года, где сборную СНГ не причисляли к фаворитам турнира, Шталенков провел турнир в качестве основного вратаря, Трефилов в ряде матчей сменял его, когда уже исход игр был ясен. Победный полуфинал и финал Шталенков провел без замен.

Об обмене в "Эдмонтон" узнал в самолете

В 1992 году Шталенков уехал в Америку, но не в НХЛ, поскольку "Анахайм" взял его на драфте только спустя год. Сезон он провел в клубе Интернациональной хоккейной лиги "Милуоки", отыграв с другим бывшим динамовцем, нынешним главным тренером "Амура" Александром Гальченюком. В сезоне-1993/94 Шталенков сыграл за "Анахайм" только 10 матчей, но со следующего сезона три года подряд он провел в статусе второго номера калифорнийцев, сменяя Ги Эбера. О классе Шталенкова говорит тот факт, что в НХЛ его называли лучшим вторым номером лиги.

В форме "Анахайма" в одном из матчей НХЛ, 1996 год © Robert Laberge/ Getty Images

"Роль ведь своеобразная. Иногда приходится долго сидеть, а потом спонтанно выходить. И звание лучшего можно получить лишь в том случае, если не просто вышел, а команда переломила, допустим, неудачно складывавшийся матч, и ты сам отыграл хорошо, дав ребятам шанс на победу", - рассказывал Шталенков газете "Спорт день за днем".

В 1998 году Шталенков установил рекорд среди вратарей клуба по отраженным броскам в регулярном чемпионате (51). Долгое время это достижение могли только повторить, пока его не побил в марте 2024 года Лукаш Достал. 1998 год стал последним для Шталенкова в "Анахайме", поскольку клуб из двух вратарей решил защитить Эбера, а Шталенкова с драфта отказов забрал новичок лиги "Нэшвилл".

В той команде он сыграл только выставочные матчи, после чего его обменяли в "Эдмонтон". Шталенков вспомнил, что об обмене ему объявили, когда "Нэшвилл" как раз летел на контрольный матч, и новость повергла его в шок. Шталенков уверенно провел начало сезона, но затем перестал выручать и потом был обменян в "Финикс".

В следующем сезоне "Финикс" обменял Шталенкова во "Флориду", за оба клуба он провел 30 матчей, после чего вернулся домой, подписав в октябре 2000 года контракт с "Динамо". Спустя два года, учитывая конкуренцию со стороны Виталия Еремеева, Шталенков решил завершить карьеру. При этом он вошел в десятку самых возрастных вратарей чемпионатов России (еще до Континентальной хоккейной лиги) по "сухим" матчам в сезоне-2001/02 (в 36 лет).

Гашека переиграть не сумел

Уже в статусе игрока НХЛ Шталенков отправился на свою вторую Олимпиаду - в Нагано в 1998 году. Это был первый олимпийский турнир с участием игроков НХЛ, и сборная России за исключением голкипера Олега Шевцова была собрана из игроков заокеанской лиги.

"Он очень мало говорил, был спокойным, рассудительным, малообщительным, но умным и образованным человеком. Например, тот же Сидельников был вспыльчивым, а со Шталенковым было очень приятно работать, уважительно относился к старшим. На Олимпиаде он играл просто потрясающе. Почему он превосходил Трефилова? На данном этапе Шталенков был сильнее, это тренеры видели и ставили его", - рассказал ТАСС трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, который на той Олимпиаде был тренером вратарей сборной России.

Как и в Альбервилле, Шталенков сыграл практически весь турнир. Трефилова он вытеснил из ворот после того, как тот неудачно провел матч с финнами, пропустив три гола (россияне тем не менее выиграли). В финале с чехами Шталенков выручал российскую команду, справившись в том числе с выходом один на один. Единственный же гол он пропустил после броска защитника Петра Свободы после двойного рикошета, в то время как оппонент Шталенкова Доминик Гашек в том финале, как и на всей Олимпиаде, был в ударе.

После завершения игровой карьеры Шталенков был тренером вратарей "Динамо", "Металлурга" и "Витязя".