Гимнастка Борисова выиграла многоборье в финале Кубка сильнейших в Москве

Второе место заняла россиянка Милена Щенятская, третье - белоруска Дарья Веренич

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Абсолютная чемпионка России по художественной гимнастике Мария Борисова заняла первое место в финале Кубка сильнейших в многоборье. Соревнования проходят в Москве.

Борисова набрала 119,20 балла. Второе место заняла россиянка Милена Щенятская (115,05 балла). Третьей стала белоруска Дарья Веренич (114,25).

Борисовой 18 лет, она также является чемпионкой Игр БРИКС 2024 года в упражнении с обручем.

Кубок сильнейших - международная серия соревнований по художественной гимнастике, которая в этом сезоне объединила более 700 гимнасток из 11 стран. В финале принимают участие лидеры рейтинга по итогам трех этапов, которые проходили в Москве, на федеральной территории Сириус и в Казани: 15 гимнасток в категории "сеньорки" и 15 гимнасток в категории "юниорки" в индивидуальной программе, а также 12 команд в категории "сеньорки" и 12 команд в категории "юниорки" в групповых упражнениях. Результаты финальных соревнований определят итоговый рейтинг сезона и выявят сильнейших спортсменок в каждой из категорий.

Кубок сильнейших проводится с 2022 года. В 2025 году в трех отборочных этапах приняли участие гимнастки из России, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Казахстана, ОАЭ, США, Узбекистана, Ливана и Кувейта.