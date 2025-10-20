Кудашов призвал не искать в обмене Броссо черных кошек в темной комнате

В понедельник "Динамо" обменяло канадца в "Салават Юлаев" на денежную компенсацию

Редакция сайта ТАСС

Девин Броссо (слева) © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов считает канадского хоккеиста Девина Броссо хорошим игроком и призвал не искать черных кошек в темной комнате в его обмене в уфимский "Салават Юлаев". Об этом Кудашов рассказал на пресс-конференции.

Читайте также

Московское "Динамо" обменяло в "Салават Юлаев" хоккеиста Броссо

В понедельник "Динамо" обменяло Броссо в уфимский "Салават Юлаев" на денежную компенсацию.

"Нет, не пожалел, - ответил Кудашов на вопрос о том, пожалел ли он о раннем расставании с Броссо. - Пока не хочу об этом говорить, но я считаю его хорошим игроком и желаю удачи. Черных кошек в темной комнате никаких нет, просто нам нужно усилить другие позиции. Как говорят в Америке - это просто бизнес".

Броссо 30 лет. Хоккеист подписал однолетний контракт с "Динамо" летом. В текущем сезоне он провел 12 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 1 результативный пас.