Непомнящий назвал огромной утратой смерть Народицкого

Американский гроссмейстер умер на 30-м году жизни

Ян Непомнящий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ТАСС, 20 октября. Смерть американского гроссмейстера Дэниэла Народицкого является огромной утратой для шахматного сообщества. Такое мнение в соцсети X высказал российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

В понедельник пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE) сообщила о смерти Народицкого на 30-м году жизни.

"Немыслимо. Огромная утрата для шахматного сообщества. Мои глубочайшие соболезнования", - написал Непомнящий.

Народицкий представлял США на командном чемпионате мира в 2015 году. В 2019 году он разделил первое место на чемпионате США среди мастеров, в 2013 году стал чемпионом США среди юношей, в 2007-м - чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет.

Отец Дэниэла Владимир Народицкий иммигрировал в США с Украины, мать Елена была родом из Азербайджана. В рейтинге FIDE Дэниэл Народицкий занимал 151-е место. В 2014 году российский гроссмейстер Владимир Крамник обвинил Народицкого в жульничестве в онлайн-шахматах, Народицкий отверг эти обвинения. В 2019 году шахматист окончил Стэнфордский университет по специальности историка. В командных турнирах выступал за клуб Crestbook международного гроссмейстера, тренера и комментатора Сергея Шипова. Народицкий написал несколько книг о шахматах, в том числе на русском языке. С 2022 года был тренером шахматного центра Шарлотта (США, штат Северная Каролина).