Хоккеист ЦСКА Спронг опроверг информацию об отстранении от тренировок

Ранее сообщалось, что главный тренер армейцев Игорь Никитин лично принял решение временно отстранить игрока от тренировок с командой

Редакция сайта ТАСС

Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Информация о том, что хоккеист ЦСКА Дэниэль Спронг был временно отстранен от тренировок с основной командой армейцев, является неправдой. Об этом Спронг рассказал журналистам.

Читайте также

ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

Спронг оформил дубль в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с минским "Динамо" (5:3). Канадец пропустил два выездных матча против ярославского "Локомотива" (1:4) и нижегородского "Торпедо" (1:0). Как сообщал "Спорт-экспресс", главный тренер армейцев Игорь Никитин лично принял решение временно отстранить Спронга от тренировок с командой. Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил "Чемпионату", что отсутствие игрока было связано с его мелкими травмами.

"Думаю, эти слухи были слегка сумасшедшими. Многое было сказано, но если вы прочитаете, то президент на пресс-конференциях говорил о травмах, - сказал Спронг. - Не знаю, откуда взялись такие слухи. С одной стороны, я понимаю, это работа журналистов писать истории и все такое, но в то же время неправда оказывает серьезный ущерб игрокам. Я не зол на журналистов, но это оказывает влияние на карьеру и будущее игроков, не только на меня. Вы можете послушать президента, его субботнее заявление".

"Пока мы побеждаем - это самое главное. Было написано много выдуманных историй, даже друзья из НХЛ писали мне, спрашивали, что происходит. Я счастлив, что мы победили. Мы сделали несколько ошибок в третьем периоде, но собрались и победили", - добавил он.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 18 очков в 17 матчах. В следующем матче красно-синие на выезде сыграют с петербургским СКА 22 октября.