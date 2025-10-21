Хоккеистов "Спартака" чаще других игроков КХЛ проверяли на допинг в сентябре

Было проверено шесть игроков красно-белых

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" чаще игроков других клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) тестировались Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в сентябре. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Всего РУСАДА проверило на допинг в первый месяц осени 25 игроков КХЛ, из них шесть выступают за "Спартак". Это Вениамин Королев, Всеволод Матвеев, Даниил Орлов (второй раз в 2025 году), Павел Порядин, Герман Рубцов и Егор Зайцев (второй раз за год).

Также в сентябре РУСАДА протестировало четырех игроков ЦСКА, по два - из "Автомобилиста", "Ак Барса", СКА, "Шанхая", московского "Динамо", "Локомотива" и "Трактора", одного - из "Авангарда".