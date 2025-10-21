Журова назвала заявления о бойкоте норвежцев типичным давлением на FIS

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов 21 октября

Редакция сайта ТАСС

Светлана Журова © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Заявления сборной Норвегии по лыжным гонкам о бойкоте соревнований в случае возвращения россиян можно назвать типичным давлением на Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) перед принятием решения о возможном допуске российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее издание Nettavisen со ссылкой на телеканал NTB сообщило, что сборная Норвегии по лыжным гонкам может устроить бойкот, если российских спортсменов допустят к международным соревнованиям.

"Типичное давление на FIS перед заседанием. Их заявления давно известны, их давление тоже понятно. При этом некоторые спортсмены из их стран говорят, что россиян надо допустить. А так от Европы, скандинавов мы ничего не ждем хорошего. Тут необходимо перебивать поддержкой остальных стран, которых на нашей стороне тоже немало", - сказала Журова.

21 октября FIS рассмотрит вопрос участия россиян в международных соревнованиях. FIS осталась единственной федерацией, которая не приняла решения относительно возможности россиянам отобраться на Олимпиаду-2026, которая пройдет в Италии. Ранее норвежский телеканал NRK сообщил о том, что FIS отправила национальным ассоциациям письмо, в котором указала аргументы за допуск россиян.