В ФНЛ поприветствовали решение "Тосно" вернуться в профессиональный футбол

По словам главы ФНЛ Наиля Измайлова, процедура аттестации команд, получивших право участвовать во Второй лиге, начнется в декабре

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов © Михаил Климентьев/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Футбольная национальная лига (ФНЛ) с радостью рассматривает перспективу возвращения "Тосно" из Ленинградской области в Леон - Вторую лигу. Об этом ТАСС рассказал президент ФНЛ Наиль Измайлов.

Во вторник "Тосно" сообщил, что со следующего сезона клуб намерен выступить во Второй лиге.

"ФНЛ получила письмо от "Тосно" и с радостью рассматривает перспективу возвращения клуба в профессиональный футбол. Обладатель Кубка России - 2017/18 получил право на выступление во Второй лиге дивизиона Б сезона 2026 года по спортивному принципу, и мы были бы рады видеть его в структуре ФНЛ, как и любой другой клуб, успешно выступивший в региональных первенствах", - сказал Измайлов.

"Вместе с тем говорить об участии клуба во Второй лиге Б в сезоне 2026 года как о факте преждевременно. Процедура аттестации для всех команд, получивших право выступать в турнире, начнется в декабре и будет завершена в феврале 2026 года. Окончательное решение о соответствии любого клуба, включая "Тосно", установленным критериям будет принято исключительно по итогам данной аттестации, которая на данный момент еще не началась", - добавил Измайлов.

Клуб "Тосно" был основан в 2013 году. По итогам сезона-2016/17 команда завоевала право выступить в Российской премьер-лиге. По итогам сезона-2017/18 "Тосно" завоевал Кубок России, но вылетел в Первую лигу и не смог заявиться туда из-за долгов. Вскоре команда была расформирована, а в 2023 году возрождена.