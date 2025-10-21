IBSF обратилась в МОК для уточнения правил допуска россиян

Апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой предоставить письменное подтверждение правил допуска российских спортсменов до соревнований. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

12 сентября в Милане прошел конгресс IBSF, на котором организация не одобрила возвращение российских спортсменов на турниры под своей эгидой в сезоне-2025/26. 20 октября министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях.

"Мы получили официальное письмо из международной федерации, в котором говорится, что после решения апелляционного трибунала IBSF о том, что российские спортсмены, соответствующие правилам МОК о нейтральности индивидуальных спортсменов для участия в Олимпиаде, могут участвовать в соревнованиях IBSF, международная федерация обратилась в МОК с просьбой предоставить письменное подтверждение этих правил", - рассказал Пегов.

"Международная федерация планирует безотлагательно приступить к разработке процесса возвращения российских спортсменов, чтобы потом проинформировать Федерацию бобслея России о дальнейших шагах", - добавил он.

Спортсмены проходят отбор на Олимпийские игры с помощью рейтинга IBSF. Он формируется на основании результатов на турнирах под эгидой организации, атлеты получают лицензии от национальных олимпийских комитетов. Квалификационный период завершится 18 января, 22-25 января IBSF перераспределит неиспользованные лицензии.

Российские бобслеисты и скелетонисты в трех последних сезонах были лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных IBSF после обострения ситуации на Украине. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, в соревнованиях по бобслею примут участие 170 спортсменов, по скелетону - 50.