Возвращение состоялось. Россиянка Мельникова вышла в финал ЧМ с 1-го места

Финал в женском личном многоборье состоится 23 октября

Ангелина Мельникова © Yong Teck Lim/ Getty Images

ДЖАКАРТА, 21 октября. /ТАСС/. Лидер сборной России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, вернувшаяся на чемпионат мира после четырехлетнего перерыва, громко напомнила о себе в Джакарте, заняв итоговое первое место в квалификации личного многоборья. Россиянка набрала 54,566 балла.

Вторую сумму баллов по итогам выступления на четырех снарядах набрала японка Айко Сугихара (54,099), третье - олимпийская чемпионка из Алжира Кайлия Немур (53,865).

Последний раз Мельникова выступала на чемпионатах мира в 2021 году, когда в японском Китакюсю стала первой в финале личного многоборья, прервав десятилетнюю гегемонию гимнасток США. Сама спортсменка после выступления в квалификации в беседе с ТАСС говорила не о своем лидерстве, а о том, чего ей не удалось добиться.

"Расстроена из-за бревна, устала с него падать, расстроена насчет вольных упражнений, потому что у меня есть мечта стать чемпионкой мира в вольных упражнениях, но сегодня не получилось. Бревно - это, наверное, психология, я на тренировках падаю. Сегодня сделала так, как делаю на тренировках, чудес не случилось", - сказала Мельникова, посетовавшая на сильную боль в колене.

В финал личного многоборья вышла еще одна россиянка - Людмила Рощина. Она заняла седьмое место в квалификации, заработав 52,065 балла. "Да, волнение присутствовало, все-таки это мой первый чемпионат мира. Но, с другой стороны, ощущения очень классные, был адреналин. Но получилось как получилось. В финале многоборья я постараюсь все свои сегодняшние ошибки исправить", - сказала Рощина ТАСС.

Без бревна и вольных

В опорном прыжке в финал отобрались Мельникова и Анна Калмыкова. В упражнениях на брусьях в финале выступят Мельникова и Лейла Васильева. В финале вольных упражнений и упражнений на бревне россиянки не будут представлены.

"Я сегодня выступала на большом адреналине, мотивация была запредельной. Все это помогало мне сегодня. Я выступала только на брусьях, в принципе, я довольна, так как попала в финал. А дальше - как сложится, посмотрим. Да, у меня здесь не было права на ошибку, так как выступала на одном снаряде. Но на меня этот момент никак не давил, я думала только о том, чтобы сделать свои брусья", - сказала ТАСС Васильева.

"У меня невероятные ощущения, хочется все везде посмотреть. Ночь перед выступлением была непростой, но я старалась отвлечься, книгу читала, музыку слушала. Сегодня прыжок прошла отлично, бревно не очень хорошо, в вольных старалась сделать максимально всю свою базу, всю программу, но не очень получилось", - отметила Калмыкова.

Финал в женском личном многоборье пройдет 23 октября. На отдельных снарядах медали будут разыграны 24-25 октября.

Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Джакарте в нейтральном статусе. Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года в Японии.