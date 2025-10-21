ТАСС: Несколько европейских стран уговорили членов FIS голосовать против РФ

Совет FIS не стал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Несколько европейских стран, включая представителей Норвегии и Швеции, уговорили членов Международной федерации лыжного спорта м сноуборда (FIS) голосовать против допуска россиян на Олимпиаду в Милане. Об этом ТАСС сообщил источник.

Как ранее сообщал ТАСС, совет FIS не стал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

"Утром в день заседания несколько стран, включая представителей Норвегии и Швеции, уговорили членов FIS голосовать против допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Италии. Они угрожали бойкотом Игр", - сказал собеседник агентства.

Россияне не примут участия в квалификационных соревнованиях к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В Федерации лыжных гонок России сообщили, что будут обращаться в судебные инстанции для недопущения наказания спортсменов по политическим причинам.