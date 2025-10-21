ТАСС: решение FIS о недопуске россиян могут оспорить в CAS в ближайшее время

По словам собеседника ТАСС, процедура рассмотрения апелляции должна быть ускоренной, чтобы успеть до Олимпиады

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Ассоциация лыжных видов спорта России может в ближайшее время оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщил источник.

Как ранее сообщал ТАСС, члены FIS отказали в допуске российских спортсменов на международные соревнования.

"Ассоциация может в ближайшее время в CAS оспорить решение FIS о недопуске. И это должна быть ускоренная процедура, чтобы успеть до Олимпиады", - сказал собеседник ТАСС.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.