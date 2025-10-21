Представитель Абрамовича опроверг информацию о покупке акций "Галатасарая"

Ранее газета Sözcü​​​​​​​ сообщила, что бывший владелец английского "Челси" планирует купить контрольный пакет акций турецкого "Галатасарая"

Роман Абрамович © Clive Mason/ Getty Images

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Роман Абрамович не покупает и не инвестирует в какой-либо футбольный клуб, в том числе в турецкий "Галатасарай", заявил ТАСС представитель бизнесмена.

"Данная информация не соответствует действительности. Господин Абрамович не покупает и не инвестирует в какой-либо футбольный клуб", - сказал собеседник агентства.

Ранее турецкая газета Sözcü сообщила, что бывший владелец английского "Челси" планирует купить контрольный пакет акций футбольного клуба "Галатасарай".

В соответствии с действующим законодательством, публичное акционерное общество "Галатасарай" контролируется фондом "Галатасарай", а не частной компанией. Таким образом, модель собственности клуба основана на членстве, а не на корпоративном владении акциями, это означает, что его активы не могут быть проданы частным лицам или внешним инвесторам, если только фонд сам не примет такого решения.

Абрамович был владельцем "Челси" с 2003 по 2022 год. 10 марта 2022 года бизнесмен был внесен в санкционный список Соединенного Королевства в связи с событиями на Украине, после чего его активы в Великобритании были заморожены. 24 мая 2022 года правление Английской премьер-лиги одобрило продажу "Челси" консорциуму бизнесмена Тодда Боэли.

"Галатасарай" является 25-кратным чемпионом Турции и 19-кратным обладателем Кубка Турции. Клуб становился победителем Кубка и Суперкубка УЕФА в 2000 году.