Журова рассказала, что у нее была надежда на положительное решение FIS

Во вторник совет FIS принял окончательное решение не допускать россиян до соревнований

МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. У олимпийской чемпионки по конькобежному спорту, депутата Госдумы Светланы Журовой была небольшая надежда на то, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустит россиян до участия в соревнованиях. Об этом она рассказала ТАСС.

Во вторник совет FIS принял окончательное решение не допускать россиян до соревнований. Источник сообщил ТАСС, что еще утром представители нескольких европейских стран, включая Норвегию и Швецию, уговорили членов FIS голосовать против допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Италии, угрожая бойкотом.

"Надежда была, особенно когда у ряда федераций были сомнения. Но все время мы понимали, насколько сильно скандинавское давление. У меня не очень было надежд, но все же они были", - сказала Журова.

Российские лыжники не примут участия в квалификационных соревнованиях к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В Федерации лыжных гонок России сообщили, что будут обращаться в судебные инстанции для недопущения наказания спортсменов по политическим причинам.