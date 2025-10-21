Федерации Норвегии и Швеции поприветствовали недопуск российских лыжников

Совет FIS решил не допускать россиян до участия в международных соревнованиях, включая отбор на Олимпиаду и Паралимпиаду 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Christophe Pallot/ Agence Zoom/ Getty Images

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Федерации лыжных гонок Норвегии и Швеции поприветствовали решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом сообщают пресс-службы федераций.

Ранее совет FIS решил не допускать россиян до участия в международных соревнованиях, включая отбор на Олимпиаду и Паралимпиаду 2026 года в Италии.

"Мы всегда ясно заявляли: пока продолжаются боевые действия на Украине, российские и белорусские лыжники не должны участвовать в международных соревнованиях FIS. Решение FIS полностью соответствует нашей позиции. Спорт имеет сильный голос и налагает ответственность. Отстаивая наши ценности, мы показываем, что на самом деле спорт - это общность, демократия и честная игра", - заявила генеральный секретарь Шведской федерации лыжного спорта Пернилла Бонде.

"Мы рады и удовлетворены тем, что большинство в международном лыжном сообществе по-прежнему выступает за исключение спортсменов из России и Белоруссии. Наша федерация ясно обозначила свою позицию с самого начала обострения ситуации на Украине, и сегодняшнее решение - победа для всех, кто дистанцируется от действий России", - сказала президент Федерации лыжного спорта Норвегии Туве Дюрхауг.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года. Организация проводит соревнования по лыжным гонкам, сноуборду, горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу и лыжному двоеборью.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля, Паралимпиада - с 6 по 15 марта.