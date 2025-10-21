"Спартак" сыграет с "Локомотивом" в четвертьфинале "пути РПЛ" Кубка России

"Спартак" занял первое место в своей группе, "Локомотив" гарантированно станет вторым

Редакция сайта ТАСС

Алексей Батраков, Александр Сильянов (оба - "Локомотив"), Кристофер Мартинс ("Спартак") © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Московские "Спартак" и "Локомотив" сыграют между собой в четвертьфинале "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу.

Читайте также

ЦСКА вышел из группы Кубка России по футболу с первого места

Во вторник "Спартак" на выезде со счетом 3:1 обыграл махачкалинское "Динамо" и гарантировал себе первое место в группе С. Также во вторник столичный ЦСКА дома переиграл тольяттинский "Акрон" (3:2), что не позволит "Локомотиву" стать первым в группе D, железнодорожники займут второе место.

Точные даты и время проведения матчей станут известны позднее. "Спартак" является пятикратным обладателем Кубка России. "Локомотив" выигрывал трофей девять раз и делит первое место по этому показателю с ЦСКА.