ЦСКА вышел из группы Кубка России по футболу с первого места

Красно-синие обыграли в последнем туре "Акрон"

Редакция сайта ТАСС

Родриго Вильягра (ЦСКА) и Алекса Джурасович ("Акрон") © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА со счетом 3:2 обыграли тольяттинский "Акрон" в матче шестого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла в Москве.

Читайте также

"Спартак" сыграет с "Локомотивом" в четвертьфинале "пути РПЛ" Кубка России

Голы в составе победителей забили Артем Шуманский (45-я минута), Матвей Кисляк (78) и Алеррандро (82). У проигравших отличился Тавареш Беншимол (65 и 90+8, оба - с пенальти).

ЦСКА и "Акрон" выступали в группе D вместе с московским "Локомотивом" и калининградской "Балтикой". ЦСКА занял первое место, набрав 13 очков в шести матчах. У "Акрона" 5 очков и последнее, четвертое место.

Следующие матчи клубы проведут в чемпионате России. ЦСКА 25 октября дома сыграет с "Крыльями Советов", "Акрон" на следующий день примет "Локомотив".