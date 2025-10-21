Ружичка и Порядин могут пропустить ближайший матч КХЛ с "Динамо"

Ружичка пропустил матч с "Шанхай Дрэгонс" из-за болезни, а Порядин в первом периоде получил травму и на лед больше не выходил

Нападающий "Спартака" Павел Порядин (справа) © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Нападающие "Спартака" Адам Ружичка и Павел Порядин с большой вероятностью пропустят ближайший матч Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо". Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

Лучший снайпер команды Ружичка пропустил во вторник матч с "Шанхай Дрэгонс" из-за болезни, а Порядин в первом периоде получил травму и на лед больше не выходил.

"По Порядину пока не готов сказать. Ясно, что у него травма. Как надолго он выбыл, поймем после следующей игры. Что касается Ружички, то сомневаюсь, что мы увидим его в следующей игре", - сказал Жамнов.

"Спартак" дома обыграл китайскую команду по буллитам со счетом 7:6, по ходу матча ведя 3:1 и уступая 3:6. "Игроки начинают делать те вещи, которые не просят. Самое интересное, что их делают ведущие игроки, это неприемлемо. Контролируем игру, все делаем правильно, потом сами себе усложняем жизнь. Я это вижу, стараюсь убрать в игре. Но пока дается тяжело", - оценил Жамнов игру команды в матче с "Шанхаем".

Первый гол в КХЛ забил Иван Рябов, который в мае в составе "Спартака" выиграл Кубок Харламова Молодежной хоккейной лиги. "Мы его и вызывали, я планировал, что он будет играть, и будем подпускать его к следующей игре. Что касается его буллита [в послематчевой серии], я выпустил его, так как видел, как он забивает их в молодежке", - сказал Жамнов.

"Спартак" сыграет с "Динамо" дома 23 октября.