ОКР и лыжные федерации подадут апелляции на решение FIS

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда не допустила российских спортсменов к участию в своих соревнованиях

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России совместно с лыжными федерациями в кратчайшие сроки подаст апелляции на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по недопуску россиян на соревнования. Об этом заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

21 октября на заседании совета организации FIS приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских и Паралимпийских играх. Ранее апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях

"FIS принял отрицательное решение в вопросе о допуске российских спортсменов до участия в международных соревнованиях, - сказал Дегтярев. - Считаем такие действия абсолютно неприемлемыми и не имеющими ничего общего с принципами и ценностями, которые заложены в Олимпийской хартии".

"Минспорт и Олимпийский комитет России во взаимодействии с нашими лыжными федерациями подготовят апелляционные жалобы на решение совета FIS, - продолжил глава ОКР. - Позиция России усилилась благодаря недавнему прецеденту - судебному решению по бобслею, признавшему дискриминационный характер отстранений. Апелляция будет подана в кратчайшие сроки".

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года. Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.