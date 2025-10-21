Лыжи не поедут. FIS не допустила россиян до отбора на Олимпиаду

Ассоциация лыжных видов спорта России может в ближайшее время оспорить в Спортивном арбитражном суде решение FIS

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не стала допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Такое решение было принято на заседании совета организации во вторник.

Россияне и белорусы не смогут принять участие в квалификации к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. "Совет FIS во вторник проголосовал за то, чтобы не содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в квалификационных соревнованиях под эгидой FIS к Олимпийским и Паралимпийским играм", - говорится в заявлении FIS.

Перед заседанием российская спортивная общественность испытывала сдержанный оптимизм. 18 октября появилась информация о том, что FIS отправила письмо, в которых указывались аргументы за допуск россиян, в национальные ассоциации. В связи с этим многие ожидали, что федерация допустит некоторых спортсменов в нейтральном статусе. В норвежских СМИ много писали о том, что глава FIS Йохан Элиаш прикладывает максимальные усилия для возвращения россиян.

Как сообщил источник ТАСС, представители нескольких европейских стран, включая Норвегию и Швецию, уговорили членов FIS голосовать против допуска российских спортсменов. Они также угрожали бойкотом Игр. На влияние лобби скандинавских стран указал также старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

"Решение было ожидаемым на 90%. Сильнейшее лобби скандинавских стран выступило в ультимативной форме с заявлением, что они будут бойкотировать Олимпийские игры в случае участия россиян. К ним присоединились другие страны", - сказал Бородавко.

Федерации лыжных гонок Норвегии и Швеции, а также пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо поприветствовали решение FIS.

Решение русофобов

По мнению отца трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова Александра Большунова - старшего, FIS не вернула россиян на соревнования из-за того, что иностранцы не хотят лишней конкуренции. "Они просто не хотят соревноваться с одними из сильнейших, - сказал Большунов-старший ТАСС. - Зачем им лишние соперники, которые реально конкурентоспособны? Поэтому зачем с ними делить медали и пьедестал?"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что для норвежцев поражение от россиян стало бы позором. "В FIS собралось большое количество русофобов, норвежцы там правят бал. Они на допинге выигрывают все свои медали, и, естественно, когда русские приедут и их обыграют, для них это будет позор", - сказал Васильев ТАСС.

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский в беседе с ТАСС назвал это решение глупым: "В очередной раз проявили какую-то упертость и глупость, потому что не раз видел комментарии спортсменов о том, чтобы россиян допускали, чтобы они соревновались с сильнейшими. Олимпийские игры будут уже со сноской, что без сильнейших, без россиян. Горько от такого решения, такой недальновидности представителей международной федерации".

Двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелев в своих социальных сетях выразил надежду на то, что ему еще удастся принять участие в Олимпийских играх и выложил свои детские фотографии. Олимпийская чемпионка Вероника Степанова в своем Telegram-канале отметила, что FIS наказала не россиян, а саму себя. "Они думают, что наказывают нас, в реальности наказывают себя. Рейтинги, доходы и, главное, будущее лыжного спорта пострадают. FIS в очередной раз показала, что нуждается в радикальной реформе, уверена, президент Элиаш этим и занимается. Желаю ему успеха", - сказала Степанова.

Решение могут оспорить в ближайшее время

Источник ТАСС после заседания сообщил о том, что Ассоциация лыжных видов спорта России может в ближайшее время оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение FIS о недопуске российских спортсменов. При этом иск должен рассматриваться по ускоренной процедуре, чтобы успеть до Олимпиады.

О возможности защищать свои права в суде также рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. "Ожидаемое решение, шансов было немного, - сказал Свищев ТАСС. - У нас еще есть возможность защищать свои права, в том числе в суде".

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.