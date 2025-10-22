В сборной России по гимнастике спокойно восприняли падение Маринова на ЧМ

По мнению старшего тренера мужской сборной России Валерия Алфосова, Даниел Маринов достойно выступил в многоборье

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. В ситуации с падением российского гимнаста Даниела Маринова с перекладины на чемпионате мира в Джакарте нет проблемы, он показал достойный результат в многоборье. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

"Хорошее достойное выступление Маринова, занял седьмое почетное место, - сказал Алфосов. - В принципе я очень доволен его выступлением в этом сезоне и вообще после травмы. Да чего обижаться на падение с перекладины? Тренерская работа. Всегда бывают такие случаи, когда гимнаст ошибается. Если был бы здоров, во всяком случае он бы боролся за тройку, было более-менее нормально. Но сегодня показали, что он может бороться в многоборье с лидерами мировой гимнастики".

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Джакарте в нейтральном статусе. Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования проходили в японском Китакюсю.