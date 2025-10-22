Гимнаст Маринов считает, что падение на перекладине "испортило ему всю малину"

Маринов занял седьмое место в финале чемпионата мира в многоборье

ДЖАКАРТА, 22 октября. /ТАСС/. Падение с перекладины на чемпионате мира в Джакарте испортило российскому гимнасту Даниелу Маринову впечатление от своего выступления. Об этом Маринов рассказал ТАСС.

Маринов занял седьмое место в финале чемпионата мира по спортивной гимнастике в многоборье. Во время упражнения на перекладине он допустил ошибку, упав со снаряда. Старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов в беседе с ТАСС отметил, что в ситуации с падением нет проблемы.

"Валерий Павлович Алфосов сразу же похвалил, конечно, сказал, что я молодец, - сказал Маринов. - Что для дебютного финала многоборья на чемпионате мира я прошел достойно и хорошо. Да, падение с перекладины, но кто ж знал?"

"Я с Валерием Павловичем, с одной стороны, согласен. Но с другой стороны, у меня самокритика есть после соревнований. И конкретно сегодня - да, я собой недоволен в последнем снаряде. Это все испортило, всю малину, как говорится. Хорошо выступал, на кольцах встал в доскок, чтобы два дня подряд вставать - это что-то новое. Все прохожу, а потом бам, падение. В любом случае я не был бы в призах и медалях, но я хотел пройти для себя хорошо, зрителям показать, что умею перекладину красиво делать, но не удалось", - добавил спортсмен.

Маринов объяснил ошибку с падением с перекладины. "Падение никак не связано ни с медалями, ни с усталостью, ни с тем, что хочу поскорее закончить, - отметил он. - Просто заученная ошибка, которая меня часто подводит на тренировках, в том числе на контрольных. Здесь она меня тоже подвела. Просто ошибка: я просто перебрасываю ноги туда [за перекладину], не вовремя отпускаю руки. Чуть запоздало все, улетаю".

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Джакарте в нейтральном статусе. Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования проходили в японском Китакюсю.