Тарасова не понимает, как можно не пускать россиян на соревнования

Ряд стран не предоставляют возможность въезда российским спортсменам на соревнования, которые могут быть частью отбора на Олимпийские игры

Татьяна Тарасова © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила недоумение игнорированием российских спортсменов, которых не пускают на квалификационные соревнования Олимпийских игр. Такое мнение она высказала ТАСС.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) отметили необходимость реформирования олимпийских квалификационных принципов, по которым принимающая соревнования страна обязана предоставить гарантии доступности въезда для каждого спортсмена-участника. Ряд стран не предоставляют возможность въезда российским спортсменам на соревнования, которые могут быть частью отбора на Олимпийские игры.

"Как это можно - игнорировать нас? Это уму непостижимо, до какой гадости они дошли, - сказала Тарасова. - Если мы где-то выступаем и куда-то попадаем, то спортсмены этих стран куда-то не попадают, близко-то они не приближаются к пьедесталу. Это не мы, кто всегда стремимся быть первыми".

Исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям лишить Индонезию права на проведение международных турниров после инцидента с невыдачей виз израильским гимнастам для участия в чемпионате мира.