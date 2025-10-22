Фетисов надеется, что МОК поможет гарантировать атлетам въезд в страны

МОСКВА, 22 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов надеется, что после призыва Международного олимпийского комитета (МОК) гарантировать спортсменам въезд в страны для участия в олимпийской квалификации наконец-то заработают регламентные нормы. Такое мнение он высказал ТАСС.

В МОК отметили необходимость реформирования олимпийских квалификационных принципов, по которым принимающая соревнования страна обязана предоставить гарантии доступности въезда для каждого спортсмена-участника. Ранее власти Индонезии не пустили на чемпионат мира по спортивной гимнастике израильских спортсменов.

"Надеюсь, что заработают устав, Олимпийская хартия, все эти уставы международных федераций. По любому это двойной стандарт, если нас не пускали все это время, а индонезийцы тут проявили характер, и такой эффект. Если регламент не будет соблюдаться, это будет полная неуправляемость мировым спортом", - сказал Фетисов.

Ряд стран не предоставляют возможность въезда российским спортсменам на соревнования, которые могут быть частью отбора на Олимпийские игры.