"Ахмат" под руководством Черчесова завершил участие в Кубке России

Грозненцы проиграли по пенальти "Рубину" и заняли последнее место в группе

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

КАЗАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" проиграл казанскому "Рубину" в серии пенальти в заключительном, шестом туре группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Казани.

Основное время завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти точнее были казанцы - 4:3. В составе победителей в основное время забитыми мячами отметились Егор Тесленко (41-я минута), Руслан Безруков (50) и Дардан Шабанхаджай (63). У проигравших отличились Рифат Жемалетдинов (22), Георгий Мелкадзе (36) и Усман Ндонг (67).

"Ахмат" одержал одну победу в пяти матчах Кубка России под руководством Станислава Черчесова, переиграв "Рубин" в первом круге на своем поле со счетом 2:0. Тренер возглавил грозненский клуб в августе.

С 6 очками "Рубин" занял третье место в турнирной таблице группы A и продолжит борьбу за Кубок России в "пути регионов". Его соперник определится позднее. "Ахмат" набрал 4 очка и замкнул квартет, завершив участие в турнире. В прошлом сезоне грозненский клуб стал вторым на групповом этапе и проиграл в четвертьфинале плей-офф "пути РПЛ" петербургскому "Зениту" (0:3, 1:2). В "пути регионов" "Ахмат" сначала обыграл "Краснодар" (2:1), а затем проиграл московскому "Локомотиву" (1:2).

"Зенит" и "Оренбург", ранее гарантировавшие себе участие в плей-офф "пути РПЛ", позднее в среду проведут заключительный матч в этой группе. Команды по итогам пяти туров набрали 15 и 8 очков соответственно, поэтому предстоящая очная встреча не повлияет на итоговое расположение команд в таблице. Соперником "Зенита" в четвертьфинале плей-офф "пути РПЛ" станет московское "Динамо", "Оренбург" встретится с "Краснодаром".

Кубок России разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе с "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).