Пошли на принципы. МОК призвал гарантировать участие в олимпийской квалификации

Пока неясно, будут ли соблюдаться гарантии для российских атлетов

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Скандал перед чемпионатом мира по спортивной гимнастике в Индонезии, связанный с недопуском на турнир израильтян, стал поводом для призыва Международного олимпийского комитета (МОК) защитить права спортсменов, дав им возможность выступать в квалификации к Олимпиаде в любых странах. Но пока неясно, будут ли соблюдаться гарантии такого участия для российских атлетов.

Читайте также

Случаи лишения стран права проведения крупных спортивных соревнований

На текущей неделе россияне имели возможность вернуться на международные соревнования как минимум по двум видам спорта. В бобслее и скелетоне дело сдвинулось с мертвой точки - апелляционный трибунал международной федерации (FIBT) признал незаконным решение конгресса отстранить россиян от соревнований, и FIBT разработает, в частности, критерии по допуску российских спортсменов. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не справилась с давлением в основном со стороны скандинавских стран, которые угрожали бойкотировать Олимпиаду в случае допуска россиян. Совет FIS принял отрицательное для россиян решение, которое наверняка будет оспорено.

Вышедший в среду релиз МОК формально касается Индонезии, но заставляет задуматься, содержится ли в нем призыв к двойным стандартам по отношению к России. МОК объявил, что вызвал руководство Национального олимпийского комитета (НОК) Индонезии и Международной федерации гимнастики (FIG) в свою штаб-квартиру для обсуждения ситуации, сложившейся на чемпионате мира. Вероятнее всего, в МОК намерены отчитать НОК и особенно FIG, которая в той скандальной ситуации приняла решение индонезийцев. Индонезии же грозит лишение проведения крупных международных соревнований - МОК уже объявил, что прервал переговоры с НОК о возможном проведении на территории страны Олимпийских игр в 2036 году, а также других мероприятий под эгидой организации.

"До какой гадости уже дошли"

Наиболее важной частью этого релиза является призыв МОК гарантировать всем странам участие спортсменов в отборе на Олимпиаду. Речь идет о необходимости реформирования так называемых олимпийских квалификационных принципов, по которым принимающая соревнования страна обязана предоставить гарантии доступности въезда для каждого спортсмена-участника.

"Все спортсмены, команды и спортивные чиновники, имеющие на это право (участия в соревнованиях), должны иметь возможность принимать участие в международных спортивных соревнованиях и мероприятиях без какой-либо дискриминации со стороны принимающей страны в соответствии с Олимпийской хартией и основополагающими принципами недискриминации, автономии и политического нейтралитета, которые регулируют олимпийское движение", - говорится в заявлении.

Вполне возможно, что это заявление в первую очередь направлено на избежание скандалов с въездом израильских спортсменов перед будущими соревнованиями. В идеале такая настойчивая рекомендация должна касаться всех атлетов. Остается только ждать, затронет ли она россиян или вернется ли уже привычная практика двойных стандартов. По крайней мере, в Европе есть страны, которые принципиально не пускают граждан России на свою территорию, и свежим примером стало заявление финнов о запрете пропуска в свою страну российских лыжников.

"Надеюсь, что заработают устав, Олимпийская хартия, все эти уставы международных федераций. По любому это двойной стандарт, если нас не пускали все это время, а индонезийцы тут проявили характер, и такой эффект. Если регламент не будет соблюдаться, это будет полная неуправляемость мировым спортом", - выразил надежду двукратный олимпийский чемпион по хоккею и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Жестче в этом плане высказалась заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. "Как это можно - игнорировать нас? Это уму непостижимо, до какой гадости они дошли. Если мы где-то выступаем и куда-то попадаем, то спортсмены этих стран куда-то не попадают, близко-то они не приближаются к пьедесталу. Это не мы, кто всегда стремимся быть первыми", - сказала она.

Шансы на участие в Олимпиаде продолжают сохранять по крайней мере российские конькобежцы и шорт-трекисты, которым необходимо выступить в таких странах, как Польша, Норвегия, Нидерланды.