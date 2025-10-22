Крамник подаст в суд из-за угроз после смерти шахматиста Народицкого

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Владимир Крамник намерен обратиться в суд из-за угроз и обвинений, полученных после смерти американского шахматиста Дэниэла Народицкого. Об этом Крамник сообщил на своей странице в X.

В понедельник пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE) сообщила о смерти Народицкого на 30-м году жизни. Причины смерти неизвестны.

"Команда юристов уведомила полицию, письмо в суд будет готово в течение нескольких часов. Что бы ни случилось дальше, все, кто ложно обвиняет меня, будут привлечены к ответственности", - написал Крамник.

Некоторые пользователи социальных сетей обвиняют Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти американского шахматиста. Сам Крамник заявил, что ранее призывал общественность обратить внимание на проблемы со здоровьем у американца. Также российский гроссмейстер ранее писал о плохом внешнем виде Народицкого во время стрима.

Народицкий представлял США на командном чемпионате мира в 2015 году. В 2019 году он разделил первое место на чемпионате США среди мастеров, в 2013 году стал чемпионом США среди юношей, в 2007-м - чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет.

Отец Дэниэла Владимир Народицкий иммигрировал в США с Украины, мать Елена была родом из Азербайджана. В рейтинге FIDE Дэниэл Народицкий занимал 151-е место. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в жульничестве в онлайн-шахматах, Народицкий отверг эти обвинения. В 2019 году шахматист окончил Стэнфордский университет по специальности историка. В командных турнирах выступал за клуб Crestbook международного гроссмейстера, тренера и комментатора Сергея Шипова. Народицкий написал несколько книг о шахматах, в том числе на русском языке. С 2022 года был тренером шахматного центра Шарлотта (США, штат Северная Каролина).