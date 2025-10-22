ЦСКА обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:3 одержал победу над петербургским СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 11 418 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Коваленко (21-я минута), Иван Дроздов (34), Колби Уильямс (42) и Даниэль Спронг (52). У проигравших отличились Николай Голдобин (3), Владислав Романов (50) и Михаил Воробьев (59).
СКА проиграл восемь из девяти последних матчей. Единственную победу с 29 сентября команда одержала в домашней игре против екатеринбургского "Автомобилиста" (2:1), которая прошла 13 октября. После встречи КХЛ признала ошибочным победную шайбу петербуржцев и пожизненно отстранила от работы судью, ответственного за видеоповторы.
Спронг забил во втором матче подряд, до этого он оформил дубль в домашней игре с московским "Динамо" (5:3). Ранее нападающий пропустил два выездных матча против ярославского "Локомотива" (1:4) и нижегородского "Торпедо" (1:0). Как сообщал "Спорт-экспресс", главный тренер армейцев Игорь Никитин лично принял решение временно отстранить Спронга от тренировок с командой. Хоккеист позднее опроверг информацию, сославшись на незначительные травмы.
ЦСКА занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 18 матчах. СКА располагается на 9-й позиции, имея на счету 16 очков после 17 игр. В следующей встрече ЦСКА 26 октября примет хабаровский "Амур". СКА двумя днями ранее сыграет дома против "Сочи".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|19
|10
|1
|1
|1
|1
|0
|5
|58-38
|26
|2
|"Торпедо"
|20
|8
|3
|0
|0
|1
|0
|8
|54-55
|23
|3
|"Северсталь"
|17
|10
|0
|1
|0
|0
|0
|6
|49-36
|22
|4
|"Шанхай Дрэгонс"
|16
|7
|2
|0
|3
|1
|0
|3
|49-45
|22
|5
|"Динамо" Мн
|17
|7
|1
|1
|1
|2
|0
|5
|52-40
|21
|6
|"Спартак"
|17
|6
|0
|3
|1
|2
|0
|5
|56-55
|21
|7
|ЦСКА
|18
|9
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|51-51
|20
|8
|"Динамо" М
|16
|3
|1
|5
|1
|0
|0
|6
|46-46
|19
|9
|СКА
|17
|5
|1
|0
|1
|3
|0
|7
|45-49
|16
|10
|"Лада"
|18
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|12
|33-71
|10
|11
|"Сочи"
|15
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|9
|31-46
|10
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|18
|11
|2
|1
|1
|1
|0
|2
|74-48
|30
|2
|"Ак Барс"
|18
|11
|0
|1
|1
|0
|0
|5
|50-45
|25
|3
|"Авангард"
|17
|9
|2
|1
|0
|0
|0
|5
|63-46
|24
|4
|"Автомобилист"
|19
|8
|2
|1
|0
|2
|0
|6
|54-43
|24
|5
|"Трактор"
|18
|6
|2
|0
|2
|2
|0
|6
|52-58
|20
|6
|"Нефтехимик"
|18
|6
|2
|1
|1
|0
|0
|8
|50-58
|19
|7
|"Амур"
|16
|7
|0
|0
|3
|0
|0
|6
|35-37
|17
|8
|"Барыс"
|18
|4
|1
|1
|3
|2
|0
|7
|47-53
|17
|9
|"Адмирал"
|14
|4
|1
|1
|3
|0
|0
|5
|36-38
|15
|10
|"Сибирь"
|16
|1
|0
|6
|0
|1
|0
|8
|33-44
|15
|11
|"Салават Юлаев"
|16
|3
|1
|0
|1
|1
|0
|10
|35-51
|10