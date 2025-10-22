Реклама на ТАСС
ЦСКА обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги

СКА проиграл восемь из девяти последних матчей
18:52

Вратарь Егор Заврагин (СКА) и Максим Соркин (ЦСКА)

© Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:3 одержал победу над петербургским СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 11 418 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Коваленко (21-я минута), Иван Дроздов (34), Колби Уильямс (42) и Даниэль Спронг (52). У проигравших отличились Николай Голдобин (3), Владислав Романов (50) и Михаил Воробьев (59).

СКА проиграл восемь из девяти последних матчей. Единственную победу с 29 сентября команда одержала в домашней игре против екатеринбургского "Автомобилиста" (2:1), которая прошла 13 октября. После встречи КХЛ признала ошибочным победную шайбу петербуржцев и пожизненно отстранила от работы судью, ответственного за видеоповторы.

Спронг забил во втором матче подряд, до этого он оформил дубль в домашней игре с московским "Динамо" (5:3). Ранее нападающий пропустил два выездных матча против ярославского "Локомотива" (1:4) и нижегородского "Торпедо" (1:0). Как сообщал "Спорт-экспресс", главный тренер армейцев Игорь Никитин лично принял решение временно отстранить Спронга от тренировок с командой. Хоккеист позднее опроверг информацию, сославшись на незначительные травмы.

ЦСКА занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 18 матчах. СКА располагается на 9-й позиции, имея на счету 16 очков после 17 игр. В следующей встрече ЦСКА 26 октября примет хабаровский "Амур". СКА двумя днями ранее сыграет дома против "Сочи".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"191011110558-3826
2"Торпедо"20830010854-5523
3"Северсталь"171001000649-3622
4"Шанхай Дрэгонс"16720310349-4522
5"Динамо" Мн17711120552-4021
6"Спартак"17603120556-5521
7ЦСКА18900200751-5120
8"Динамо" М16315100646-4619
9СКА17510130745-4916
10"Лада"184001101233-7110
11"Сочи"15202020931-4610
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"181121110274-4830
2"Ак Барс"181101100550-4525
3"Авангард"17921000563-4624
4"Автомобилист"19821020654-4324
5"Трактор"18620220652-5820
6"Нефтехимик"18621100850-5819
7"Амур"16700300635-3717
8"Барыс"18411320747-5317
9"Адмирал"14411300536-3815
10"Сибирь"16106010833-4415
11"Салават Юлаев"163101101035-5110

  

