ЦСКА обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:3 одержал победу над петербургским СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 11 418 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Коваленко (21-я минута), Иван Дроздов (34), Колби Уильямс (42) и Даниэль Спронг (52). У проигравших отличились Николай Голдобин (3), Владислав Романов (50) и Михаил Воробьев (59).

СКА проиграл восемь из девяти последних матчей. Единственную победу с 29 сентября команда одержала в домашней игре против екатеринбургского "Автомобилиста" (2:1), которая прошла 13 октября. После встречи КХЛ признала ошибочным победную шайбу петербуржцев и пожизненно отстранила от работы судью, ответственного за видеоповторы.

Спронг забил во втором матче подряд, до этого он оформил дубль в домашней игре с московским "Динамо" (5:3). Ранее нападающий пропустил два выездных матча против ярославского "Локомотива" (1:4) и нижегородского "Торпедо" (1:0). Как сообщал "Спорт-экспресс", главный тренер армейцев Игорь Никитин лично принял решение временно отстранить Спронга от тренировок с командой. Хоккеист позднее опроверг информацию, сославшись на незначительные травмы.

ЦСКА занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 18 матчах. СКА располагается на 9-й позиции, имея на счету 16 очков после 17 игр. В следующей встрече ЦСКА 26 октября примет хабаровский "Амур". СКА двумя днями ранее сыграет дома против "Сочи".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 19 10 1 1 1 1 0 5 58-38 26 2 "Торпедо" 20 8 3 0 0 1 0 8 54-55 23 3 "Северсталь" 17 10 0 1 0 0 0 6 49-36 22 4 "Шанхай Дрэгонс" 16 7 2 0 3 1 0 3 49-45 22 5 "Динамо" Мн 17 7 1 1 1 2 0 5 52-40 21 6 "Спартак" 17 6 0 3 1 2 0 5 56-55 21 7 ЦСКА 18 9 0 0 2 0 0 7 51-51 20 8 "Динамо" М 16 3 1 5 1 0 0 6 46-46 19 9 СКА 17 5 1 0 1 3 0 7 45-49 16 10 "Лада" 18 4 0 0 1 1 0 12 33-71 10 11 "Сочи" 15 2 0 2 0 2 0 9 31-46 10