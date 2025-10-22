Комиссия по этике FIDE рассмотрит заявления Крамника о смерти Народицкого

Некоторые пользователи социальных сетей обвиняют Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти американца

Владимир Крамник © Михаил Метцель/ ТАСС

ТАС, 22 октября. Комитет по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) рассмотрит заявления российского гроссмейстера Владимира Крамника о смерти американского шахматиста Дэниэла Народицкого. Об этом сообщил президент FIDE Аркадий Дворкович, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

20 октября FIDE сообщила о смерти Народицкого на 30-м году жизни. Причины смерти неизвестны.

"Шахматная общественность давно с уважением относится к достижениям гроссмейстера Владимира Крамника, и его вклад в наш вид спорта неоспорим, - сказал Дворкович. - Однако те же высокие стандарты, которые сопутствуют великим достижениям, налагают и ответственность за соблюдение принципов честности и уважения, а также за популяризацию спорта. Поэтому я вместе с правлением Международной шахматной федерации официально направлю вопрос о соответствующих публичных заявлениях, сделанных Крамником как до, так и после трагической гибели гроссмейстера Народицкого, в комиссию FIDE по этике и дисциплине для их независимого рассмотрения. В то же время подтверждаю, что организация примет соответствующие меры в любом случае, когда в шахматном сообществе будут наблюдаться неуважение, публичные оскорбления или травля. Мы все несем ответственность за то, чтобы наш вид спорта оставался сферой честности, уважения и человечности - ценностей, которые всегда должны преобладать над враждебностью и разобщенностью".

22 октября Крамник сообщил, что намерен обратиться в суд из-за угроз и обвинений, полученных после смерти Народицкого. Некоторые пользователи социальных сетей обвиняют Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти американского шахматиста. Сам Крамник заявил, что ранее призывал общественность обратить внимание на проблемы со здоровьем у американца. Также российский гроссмейстер ранее писал о плохом внешнем виде Народицкого во время стрима.

Народицкий представлял США на командном чемпионате мира в 2015 году. В 2019 году он разделил первое место на чемпионате США среди мастеров, в 2013 году стал чемпионом США среди юношей, в 2007-м - чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет.

Отец Дэниэла Владимир Народицкий иммигрировал в США с Украины, мать Елена была родом из Азербайджана. В рейтинге FIDE Дэниэл Народицкий занимал 151-е место. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в жульничестве в онлайн-шахматах, Народицкий отверг эти обвинения. В 2019 году шахматист окончил Стэнфордский университет по специальности историка. В командных турнирах выступал за клуб Crestbook международного гроссмейстера, тренера и комментатора Сергея Шипова. Народицкий написал несколько книг о шахматах, в том числе на русском языке. С 2022 года был тренером шахматного центра Шарлотта (США, штат Северная Каролина).