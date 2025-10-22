Хоккеисты СКА провели закрытое собрание без Ларионова после игры с ЦСКА

После встречи журналистов не пустили на привычное общение с игроками петербургского клуба в раздевалке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Игроки СКА провели закрытое собрание без тренерского штаба после поражения в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА, передает корреспондент ТАСС.

Московский ЦСКА со счетом 4:3 одержал победу над петербургским СКА в гостевом матче.

После встречи журналистов не пустили на привычное общение с игроками петербургского клуба в раздевалке. Пресс-служба объяснила решение собранием игроков СКА. Кто стал инициатором закрытого разговора, неизвестно.

Поражение от ЦСКА стало девятым в последних 11 матчах для СКА. После 17 матчей подопечные Игоря Ларионова занимают девятое место в Западной конференции с 16 очками. В следующей встрече СКА 24 октября сыграет дома против "Сочи".