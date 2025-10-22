Ларионов не планирует подавать в отставку после 9 поражений в 11 матчах

Тренер считает, что может исправить ситуацию

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер СКА Игорь Ларионов (слева вверху) © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов не планирует подавать в отставку после 9 поражений в 11 последних матчах регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Об этом он рассказал журналистам.

В среду СКА проиграл дома московскому ЦСКА со счетом 3:4.

Читайте также

ЦСКА обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги

"Любой человек сталкивается с определенными трудностями, которые необходимо преодолеть, найти в себе силы, те козыри, которые еще есть в кармане или в рукаве для того, чтобы поправить ситуацию. Поэтому пока вопрос даже не возникал, потому что всегда легко на все наплевать, бросить и уйти. Но это не в моем характере, ты должен бороться до конца. Вот так устроена жизнь игрока и тренера. И в моей ситуации я предпочитаю двигаться дальше, потому что верю в этих ребят, первую команду, что можно все исправить", - сказал Ларионов.

Поражение от ЦСКА стало девятым в последних 11 матчах для СКА. После 17 матчей подопечные Ларионова занимают девятое место в Западной конференции с 16 очками. В следующей встрече СКА 24 октября сыграет дома против "Сочи".