Свищев: Польшу нужно лишить права проведения ЧЕ по плаванию

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, это будет последовательный шаг со стороны международных спортивных организаций

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Международная федерация плавания (World Aquatics) и Международный олимпийский комитет (МОК) должны лишить Польшу права проведения чемпионата Европы по плаванию на короткой воде за недопуск россиян в страну. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил, что россияне не примут участия в чемпионате Европы.

"Польша не выполняет свои обязательства как организатор, - сказал Свищев. - Поэтому World Aquatics и МОК должны отреагировать и лишить поляков права проведения соревнований. Это будет последовательный шаг со стороны международных спортивных организаций".

Турнир пройдет в Люблине с 2 по 7 декабря.