В ПКР намерены до последнего бороться за участие спортсменов в Паралимпиаде

Ранее в МПК сообщили, что российские спортсмены не примут участия в Паралимпийских играх 2026 года из-за отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) будет до последнего бороться за участие отечественных спортсменов в Паралимпиаде 2026 года, несмотря на отсутствие возможности у атлетов квалифицироваться на соревнования. Об этом ТАСС заявил глава ПКР Павел Рожков.

В четверг пресс-служба Международного паралимпийского комитета сообщила, что из-за позиции международных федераций у россиян нет возможности отобраться на Паралимпиаду.

"Озвученная ситуация с допуском российских и белорусских спортсменов - прямое следствие решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, - сказал Рожков. - Сегодня утром мы общались с сотрудниками Международного паралимпийского комитета по поводу возможности участия атлетов по двусторонним приглашениям, но на этот вопрос конкретного ответа мы не получили. Нам сообщили, что эту возможность будут изучать. Таким образом, надежда на участие в Играх, хоть и минимальная, но еще остается. Однако, как правило, по двусторонним приглашениям к соревнованиям допускается очень небольшое количество спортсменов, не входящих в число лидеров. Но это не значит, что мы опускаем руки, ПКР будет бороться до конца".

Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Италии.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не допускать россиян до международных соревнований, в том числе до Олимпийских и Паралимпийских игр. Ранее аналогичное решение было принято Международным союзом биатлонистов (IBU) и Всемирной федерации керлинга (World Curling). Как отметил глава ПКР Эндрю Парсонс, несмотря на теоретическую возможность участия сборных России и Белоруссии в соревнованиях по парахоккею, эти команды не смогут выступить в квалификационном цикле из-за скорого начала заключительной стадии и невозможности добавить в него новых участников.

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать россиян до соревнований. Членство России и Белоруссии было частично приостановлено на генеральной ассамблее в 2023 году. В сентябре 2025 года генеральная ассамблея МПК полностью восстановила в правах Паралимпийские комитеты России и Белоруссии.