Громова: за границей боятся соревноваться с россиянами на Паралимпиаде

По мнению старшего тренера сборной России по лыжным гонкам и биатлону, никто уже не сомневается, что спорт - это политика

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) не допустить до Паралимпийских игр 2026 года в Италии российских спортсменов можно объяснить тем, что за границей не хотят и боятся соревноваться с россиянами. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Галина Громова.

Ранее в МПК заявили, что позиция Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, Международного союза биатлонистов и Всемирной федерации керлинга в настоящее время означает, что спортсмены и команды из России и Белоруссии не могут участвовать в своих соревнованиях, что лишает их возможности квалифицироваться на Паралимпиаду.

"Все понятно - не хотят, боятся. Никто уже не сомневается, что спорт - это политика, и серьезная политика. Главное, чтобы наша команда была. Мы не выезжаем на международные соревнования, но нам нужны сборы, иначе мы откатимся далеко и надолго без централизованной подготовки. Когда-нибудь мы все равно выйдем на международный уровень, вот только когда? Уверена, доживем до этого", - сказала Громова.

В сентябре 2025 года генеральная ассамблея МПК полностью восстановила в правах Паралимпийские комитеты России и Белоруссии.