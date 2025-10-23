"Локомотив" обыграл "Балтику" в последнем матче группового этапа Кубка России

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников

Игроки "Локомотива" © Степан Ноздрев/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" со счетом 2:1 обыграли калининградскую "Балтику" в матче шестого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла в Калининграде.

Голы в составе "Локомотива" забили Владислав Сарвели (45+1-я минута) и Артем Тимофеев (49). У "Балтики" отличился Кирилл Степанов (90+1).

По ходу матча главный арбитр встречи Павел Шадыханов после вмешательства видеоассистентов отменил три гола "Балтики" - на 10-й минуте не был засчитан мяч Ивана Беликова, на 12-й - Сергея Пряхина, на 52-й - Кевина Андраде.

"Балтика" и "Локомотив" выступали в группе D вместе с московским ЦСКА и тольяттинским "Акроном". ЦСКА стал победителем группы, набрав 13 очков, столько же у занявшего второе место "Локомотива". Третьей финишировала "Балтика", четвертым - "Акрон", в активе команд по 5 очков. "Локомотив" в четвертьфинале "пути РПЛ" сыграет с московским "Спартаком", "Балтика" продолжит выступление в "пути регионов", где ее соперником станет победитель матча между московским "Торпедо" и "Кубанью-Холдингом" из Краснодарского края.

Следующие матчи клубы проведут в чемпионате России. "Балтика" 26 октября в гостях сыграет с "Пари Нижний Новгород", "Локомотив" в тот же день на выезде встретится с "Акроном".