Жамнов заявил, что хоккеисты "Спартака" наступают на одни и те же грабли

Красно-белые в четверг проиграли московскому "Динамо" со счетом 0:5

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" не прогрессируют в командном плане и совершают одни и те же ошибки. Об этом журналистам заявил главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

"Спартак" в четверг в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 0:5 проиграл московскому "Динамо".

"Если мы хотим расти, надо научиться играть правильно, а пока мы этого не делаем. Про командный рост - мы постоянно наступаем на одни и те же грабли, все ошибки, которые мы делали в прошлом сезоне, у нас и в этом сезоне. Моя задача это искоренить. Пытаюсь это делать, но пока дается тяжело", - сказал Жамнов.

"Ребята старались, но индивидуальные ошибки, которые мы совершили, дали тот результат, который сегодня на табло, но сказать о том, что ребята не отдавались игре, я не могу. Бестолковые удаления в концовке, удары по клюшке - это неправильные решения. Нужно играть правильно с первой до последней минуты, тогда эмоции будут направлены в нужное русло. А не так, чтобы расплескивать их в одной игре, и потом не хватает на другую", - добавил главный тренер "Спартака".

В матче не приняли участия нападающие Павел Порядин и Адам Ружичка. "Ружичка уже начал тренироваться. Надеемся, что в ближайшее время мы его увидим. Порядин еще проходит медобследование", - сообщил Жамнов.

"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко. В следующем матче красно-белые 26 октября примут "Сочи".