Миронов заявил, что разгромные поражения в КХЛ сделают "Спартак" только злее

Нападающий "Динамо" Егор Римашевский и защитник "Спартака" Андрей Миронов © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Разгромные поражения в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) наподобие того, что случилось в игре с московским "Динамо", должны сделать игроков столичного "Спартака" только злее. Такое мнение журналистам высказал капитан "Спартака" Андрей Миронов.

В четверг "Спартак" дома уступил "Динамо" со счетом 0:5.

"У меня эмоции, злость. В любом случае от этого мы будем только злее", - сказал Миронов.

"Если бы мы забили какие-то моменты, по-другому бы все сложилось. В ситуации "пять на пять" были моменты, где-то не повезло, не хватило напора", - добавил он.

В следующем матче "Спартак" 26 октября примет "Сочи".