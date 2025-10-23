Миронов заявил, что разгромные поражения в КХЛ сделают "Спартак" только злее
20:23
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Разгромные поражения в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) наподобие того, что случилось в игре с московским "Динамо", должны сделать игроков столичного "Спартака" только злее. Такое мнение журналистам высказал капитан "Спартака" Андрей Миронов.
В четверг "Спартак" дома уступил "Динамо" со счетом 0:5.
"У меня эмоции, злость. В любом случае от этого мы будем только злее", - сказал Миронов.
"Если бы мы забили какие-то моменты, по-другому бы все сложилось. В ситуации "пять на пять" были моменты, где-то не повезло, не хватило напора", - добавил он.
В следующем матче "Спартак" 26 октября примет "Сочи".