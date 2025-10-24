"Риека" обыграла "Спарту" в перенесенном из-за дождя матче Лиги конференций

В четверг командам удалось сыграть лишь первый тайм

ТАСС, 24 октября. Хорватская "Риека" со счетом 1:0 победила чешскую "Спарту" в домашнем матче второго тура общего этапа Лиги конференций.

Гол на 75-й минуте забил нападающий Дэниэл Аду-Аджей.

Матч начался в четверг, но был остановлен на 12-й минуте из-за дождя. Спустя полтора часа встречу возобновили и командам удалось завершить первый тайм. Однако в перерыве главный арбитр матча принял решение о невозможности продолжить встречу, поэтому ее доиграли лишь в пятницу.

"Риека" одержала первую победу в турнире, в стартовой игре команда проиграла на выезде армянскому "Ноа" (0:1). "Спарта" на старте розыгрыша дома победила ирландский "Шэмрок Роверс" (4:1). В следующем туре "Риека" сыграет в гостях против "Линкольна" из Гибралтара, "Спарта" примет польский "Ракув". Встречи должны пройти 6 ноября.

Лига конференций - третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится с сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является английский "Челси". Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.